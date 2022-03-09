الحشد يباشر بمنح العائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم بطاقة "الكي كارد"

باشرت لجنة توطين الرواتب في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بإجراءات تسليم بطاقة الكي كارد للوجبة الاولى من العائدين الى الخدمة في صفوف الهيئة.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن "اللجنة باشرت بتوطين رواتب العائدين الى الخدمة ممن خضعوا للتأهيل العسكري في مدارس القوات الخاصة التابعة لهيئة الحشد الشعبي".

وأوضح البيان، أن "اجراءات التسليم تجري بشكل انسيابي وبواقع يومين على مدار ٢٤ ساعة لتسهيل اجراء العودة والتحاقهم الى وحداتهم بأسرع وقت ممكن".