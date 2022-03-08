الإطار: التحالف الثلاثي لن يحقق النصاب في تشكيل الحكومة

أكد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي، الثلاثاء، أن التحالف الثلاثي لن يحقق النصاب الكامل في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار إلى وجود قلق من إدارة التحالف الثلاثي للملف الحكومي.

وقال الهلالي ل / المعلومة /، أنه “خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية جمع التحالف الثلاثي 203 أصوات فقط رغم تصويت بعض من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بجانبهم”، مؤكدا أن “التحالف الثلاثي غير قادر على جمع 17 صوتا أخرا في جلسة اختيار رئيس الجمهورية أو المضي بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “التحالف الثلاثي لم ولن يستطع قيادة الدولة أو الذهاب بتشكيل الحكومة، بوجود الثلث المعطل للعملية السياسية”.

وأوضح عضو الإطار أن “شخصيات اجتماعية وسياسية وأكاديمية قلقة من إدارة التحالف الثلاثي لملف الحكومة وكيفية التعامل مع المجتمع العراقي والجهات المعارضة لهم”.