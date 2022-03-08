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النفط تفاتح قيادة العمليات المشتركة لإلقاء القبض على “زهرة البجاري “


خاطبت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، قيادة العمليات المشتركة، لتنفيذ أمر قبض ضد عضوة في مجلس النواب العراقي.

وذكرت وزارة النفط في بيان ، ان “الدائرة القانونية في الوزارة فاتحت قيادة العمليات المشتركة، لتنفيذ أمر القبض والتحري بحق المتهمة الهاربة النائبة (زهرة حمزة علي البجاري) والصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، وعن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية/ محكمة التحقيق المختصة بقضايا  النزاهة وفقاً لأحكام المادة (248) ق .ع .ع”.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله، ان “المتهمة الهاربة (زهرة البجاري) قد أقدمت على أعمال التضليل والابتزاز الصارخ ضد شركة نفط البصرة لأهداف شخصية ومصالح ضيقة، مستغلة موقعها النيابي تارة أو الاحتماء ببعض الشخصيات السياسية كغطاء لتنفيذ مآربها من خلال استغلالها في عمليات الابتزاز والتضليل لعمل الشركة والإساءة المتعمدة لأعمالها ومشاريعها ومسؤوليها، ما سبّب نتيجة لذلك الإضرار المباشر وغير المباشر بعدد من المشاريع المهمة في قطاع الطاقة وتعطيلها وتأخير تنفيذها، فضلاً عن الإساءة للبيئة الاستثمارية في شركة نفط البصرة”.

وناشدت الوزارة “الجهات الأمنية وعناصر الضبط القضائي في كل المؤسسات الدستورية تنفيذ الأمر القضائي لغرض تحقيق العدالة وإيقاف سلسلة الهدم والتخريب الناتج عن أعمال الابتزاز وتزوير الحقائق”،

مشيدة “بالقرارات الوطنية الشجاعة للسلطة القضائية الموقرة التي تهدف الى حماية المواطنين والمصالح العامة، ولوضع حد لحالات الابتزاز التي يمارسها بعض الأفراد من المحسوبين على الطبقة السياسة أو مجلس النواب الموقر”.

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النفط تفاتح قيادة العمليات المشتركة لإلقاء القبض على “زهرة البجاري “
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