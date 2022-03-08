اطلقوا النيران خلال تشييع جنازة.. القبض على 9 اشخاص في ميسان

تمكنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، من القبض على 9 متهمين بإطلاق عيارات نارية خلال تشييع في قضاء الميمونة.

وذكر بيان للمديرية انه “بعد ورود إخبار عن سماع صوت إطلاق نار تبين فيما بعد أن مصدره تشييع جنازة في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غربي محافظة ميسان، تشكلت على الفور قوة من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس ، وتطويق المنطقة وإلقاء القبض على (9) متهمين بإطلاق النار وإيقافهم وفق أحكام المادة (570) الخاصة بفرض العقوبات على مطلقي العيارات النارية”.

واضاف “وذلك بعد أن تمت إحالتهم على القضاء المختص”.