العراق يدعو سوريا للاتفاق على الإدارة المتكاملة لنهر الفرات

دعا وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، نظيره السوري، تمام رعد، للاتفاق على الإدارة المتكاملة لنهر الفرات.

وذكر بيان للوزارة انه “عقد في مركز وزارة الموارد المائية الاجتماع الوزاري الثنائي بحضور وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني ونظيره السوري الدكتور تمام رعد والوفد المرافق له لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين وتوحيد الروئ والمواقف فيما يخص المياه المشتركة في ظل التغيرات المناخية التي تهدد المنطقة عموما والعراق خصوصا وأن يتعامل الجميع مع هذة التغيرات بجدية اضافة الى توحيد المواقف والبيانات الفنية”.

ودعا الوزير الجانب السوري “لزيارة محطات الرصد عند الحدود العراقية السورية والاتفاق على الإدارة المتكاملة لنهر الفرات والتي تنبع عن عمق التعاون المشترك بين البلدين”.

واشار الى “استعداد العراق لدعم الجانب السوري عن طريق تبادل المعلومات والبيانات التي تخدم البلدين”.

وطالب وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني الوزير الضيف “بزيارة المركز البحثي المشترك للاطلاع على المراحل النهائية لتأسيسه والذي سيكون مركزا أقليميا للاستفادة من خبرات الدول المتشاطئة مع العراق بما يضمن الحصول على حصة مائية عادلة ومنصفة مع الأخذ بنظر الاعتبار تقاسم الضرر أوقات الأزمات و الاستمرار بعقد الاجتماعات الدورية والفنية الوزارية الحضورية او عبر دائرة تلفزيونية مغلقة”.

هذا واشاد وزير الري السوري الدكتور تمام رعد “بالجهود المبذولة في تنظيم مؤتمر بغداد ،والنتائج التي خرج بها”، مؤكدا على “الاستمرار بتطوير العلاقات واواصر التعاون المشترك بين البلدين من خلال تنظيم واقامة الدورات المتبادلة حول دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على البلدين ، لما يربطهم من مصير واحد في مواجهة الشحة المائية وتحديات الظروف المناخية “.