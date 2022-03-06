الديمقراطي: برهم صالح لن يعود لكرسي الرئاسة بعد العفو عن تاجر مخدرات

استبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الاحد، حصول رئيس الجمهورية برهم صالح على ولاية ثانية ، مبينا ان صالح فقد جميع المساندين بعد العفو عن تاجر المخدرات والافراج عنه.

وقال المندلاوي في حوار متلفز ، إن “برهم صالح فقد كل فرص الفوز بعد العفو عن تاجر مخدرات وان اختيار الاتحاد الوطني لبرهم صالح جاء بسبب الازمات الداخلية”.

ورجح المندلاوي “حدوث مبادرات بين الاطراف الكردية لحل الخلافات فضلا عن توافقات سياسية يمكن ان تحدث في قادم الايام لحل الخلافات”.

واشار الى ان ” ريبر احمد هو مرشح تحالف الاغلبية الوحيد لرئاسة الجمهورية ونعتمد على التحالف الثلاثي بين الديمقراطي والقوىة السنية والتيار الصدري لتمريره”.