أربيل تقضي بسجن ناشطة وناشط على خلفية مشاركتهما بالتظاهرات

قضت محكمة اربيل في إقليم كردستان العراق، الاحد، على ناشطين في التظاهرات الشعبية بالسجن لمدة عامين.

وذكرت وسائل اعلام كردية، أن المحكمة قضت على الناشطة الكردية بيريفان ايوب بالسجن لمدة عامين كما اصدرت نفس الحكم على الناشط عبدالمطلب اللذين اعتقلا ضمن قضية بادينان.

بدوره؛ قال بشدار عبدالرحمن عضو هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقده أمام محكمة أربيل، إن “الوثائق التي قدمتها الاسايش لإدانة المتهمين كانت ضعيفة ولكن المحكمة اقتنعت بها، ولكن نحن سوف نقدم تمييزا للحكم الصادر بحقهما”.

وأضاف عبد الرحمن أنه “تم احتساب ستة اشهر بالافراج الشرطي ويبقى سنة وستة أشهر وهما قضوا سنة وخمسة أشهر ولذا سيقضيان شهرا واحدا في السجن”.

تجدر الإشارة الى أن مدن إقليم كردستان العراق شهدت في تشرين الثاني الماضي تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة احتجاجا على سوء الخدمات وفساد الأحزاب والسلطة الحاكمة في الإقليم.

وقامت القوات الكردية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ما اسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين وفق شهود عيان ومنظمات حقوقية