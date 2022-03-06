نائب يطالب الخارجية بفتح ملف تعويضات الحرب الامريكية على العراق

دعا النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، الاحد، وزارة الخارجية العراقية بفتح ملف تعويض العراق نتيجة الاحتلال الأمريكي.

وقال المالكي في تصريح ل /المعلومة/، إن “أمريكا احتلت العراق ودمرته بشكل وحشي وخلفت ملايين الضحايا والشهداء إلى يومنا هذا، لذلك ندعو وزارة الخارجية أن تقوم بدورها وتفتح ملف التعويضات مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف أن “طلب التعويضات ازاء الحروب او الاحتلال حق كل بلد، كما فعل العراق مع الكويت، لذلك يجب أن يأتي الدور اليوم على واشنطن”.

وبين أنه “بشهادات أمريكية فان العراق تضرر بشكل مبالغ وكبير، وهناك ممارسات وحشية حدثت في العراق من قبل القوات العسكرية الامريكية كما هناك ادلة وبراهين تثبت جميع الادعاءات على مواقع التواصل والقنوات”.

يذكر أنّ أمريكا دخلت العراق، بذريعة امتلاكه ما وُصف بأسلحة الدمار الشامل التي عادت وكالة الطاقة الذريّة ونفت عثورها على أيّ دليل يوحي بأنّ العراق أعاد إحياء برنامج أسلحته النووية منذ إلغائه في التسعينيات، إلا أنّ الغزو استمرّ 8 سنوات حتى العام 2011، مخلّفاً وراءه ظهور جماعات إرهابية ، من بينها تنظيم داعش الإرهابي.