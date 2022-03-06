أعلنت فرقة "الإمام علي" القتالية، الأحد، عن اعتقال مجموعة تنتحل صفة "الانتماء للحشد" في الصقلاوية بمحافظة الانبار.

وقالت الفرقة في بيان، إن "قوة من الفوج الأول في فرقة الإمام علي(ع) تلقي القبض على مجموعة تنتحل صفة الإنتماء للحشـد الشعبي وتقوم بجمع الأموال من الأهالي في منطقة الصقلاوية بحجة تسجيلهم ومنحهم هويات خاصة".

وأضافت أن "الاعتقال تم بعد جمع المعلومات ومطابقة الأدلة تم تسليمهم الى الجهات المختصة".