القيادي في حركة صادقون سعد السعدي يكشف عن عدد نواب تحالف الثبات الوطني

كشف القيادي في حركة صادقون، سعد السعدي، اليوم الاحد، عن عدد نواب تحالف الثبات الوطني، فيما بين الكتل المشكلة له.

وقال السعدي في حديث صحفي، إن “قوى الاطار الشيعي وابرزها كتلة صادقون وتحالف دولة القانون وبدر وتيار الحكمة هي التي سوف تتبنى تشكيل تحالف ثبات الوطني”.

وأضاف ان “التحالف يتكون من اكثر من 83 نائبا وسوف يتم الاعلان عنه قريبا كتحالف سياسي في البرلمان العراقي”.

وتابع السعدي ان “التحالف سياخذ على عاتقه المساهمة في تشكيل الحكومة وخوض المفاوضات مع الفرقاء السياسين لتشكيل الحكومة كونه الكتلة الاكبر في المرحلة القادمة”.