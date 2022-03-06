صادقون تكشف مخطط تحالف السيادة بشأن اللجان النيابية

كشفت كتلة صادقون النيابية، الاحد، مخطط جديد لتحالف السيادة الذي يضم الكتلة الصدرية وتقدم وعزم بشأن اللجان النيابية، مؤكدةً أن، التحالف الثلاثي يحاول فرض هيمنته على اللجان لضمان غياب الاصوات المطالب في الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الكتلة علي تركي في تصريح ل/ المعلومة /، إن “تحالف السيادة الثلاثي يحاول السيطرة والاستحواذ على جميع اللجان النيابية في البرلمان ليضمن عدم وجود صوت مطالب من خارج التحالف الثلاثي في الحكومة الجديدة”.

وأضاف أن “تحالف السيادة يحاول أن يسيطر على مفاصل الحكومة الجديدة وبدأ يضم شخصياته إلى اللجان النيابية ليفرض هيمنته داخل البرلمان”.

ولفت إلى أن “التحالف يسعى لفرض سيطرته الكاملة على تشكيل الحكومة في المرحلة القادمة وبدأ يتوغل داخل اللجان النيابية”، مبيناً أن “السيادة يحاول تشكيل الحكومة بمفرده”.