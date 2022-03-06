نائب سابق: البرلمان لبى مصالح التحالف الثلاثي وتجاهل ارتفاع الأسعار

اعتبر النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأحد ، قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بأنه جاء تلبية لمصالح “التحالف الثلاثي”، وفيما انتقد رفع الجلسة بعد التصويت على ذلك القرار، اكد أنه كان من المفترض مناقشة ارتفاع الأسعار ووضع حلول تخدم الشعب.

وقال الفتلاوي ل/ المعلومة /، إن “بعد فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية كان من المفترض أن تكمل الجلسة وعدم رفعها لمناقشة القرارات المهمة وألزم الحكومة الحالية بتقديم الحلول والمعالجات للوضع الاقتصادي المؤثر بشكل كبير على الشعب العراقي وخاصة أصحاب الدخل المحدود”.

وأضاف، أن “قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بأنه جاء تلبية لمصالح التحالف الثلاثي وإصرارهم على أن يكون رئيس الجمهورية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد”.

وأوضح النائب السابق عن تحالف الفتح أن “الشعب العراقي يعاني كثيرا من الأزمات الاقتصادية كالارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والذي يؤثر بشكل مباشر على قوت المواطنين”.

ودعا الفتلاوي ، “مجلس النواب إلى إصدار القرارات المهمة وخاصة في الجانب الاقتصادي في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية ووصولها إلى أكثر من 115 دولار لبرميل النفط الواحد والتي تؤدي خدمة الشارع العراقي وتحسن ظروف معيشته الصعبة”