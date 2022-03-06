القبض على متهم بالسرقة في ميسان

اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “نتيجة للعمل المتواصل ونصب الكمائن وبعد جهود حثيثة من قبل مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات، تم القبض على أحد المتهمين بسرقة الدراجات النارية في إحدى مناطق مدينة العمارة”.

وأضافت انه “أعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ عشرة عمليات سرقة لدراجات نارية “، مؤكدة انه “تم تصديق اعترافاته ابتدائيا وقضائيا وتسليمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون”.