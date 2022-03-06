تعليق جديد من مجلس الخدمة الاتحادي بشان الدرجات الوظيفية

أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأحد، انه سيتم إطلاق الاستمارة حال وصول الدرجات.

وذكر بيان لمكتب التميمي ان “التميمي استقبل عددا من ممثلي المتظاهرين المشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ اليوم الأحد ٦ آذار ٢٠٢٢، وبحضور نقيب أطباء الأسنان ابو بكر الراوي وعضو المجلس احمد الزبيدي، حيث تم مناقشة إمكانية إطلاق استمارة المعلومات الخاصة بطالبي التوظيف”.

وشدد التميمي على “استعداد المجلس لأطلاق الاستمارة حال وصول الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي والاختصاصات من وزارة المالية”، مشيرا الى “عقد اجتماع اخر بينه وبين نقيب الأطباء ونقيب الصيادله”.