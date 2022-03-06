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هاشتاك #صفقة_التجار_والمصلحين تتصدر ترند العراق


تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #صفقة_التجار_والمصلحين، بعد ارتفاع اسعار السلع والخدمات ورفع سعر الدولار أمام الدينار الذي زاد من معاناة المواطن العراقي وسط ظروف معيشية صعبة.

وندد مغردون “هيهات منا الذلة”، بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الى ١٢٠ .

وقال اخر ان “الحصة التموينية التي من المفترض كما صوت عليها في جلسات البرلمان بان تكون ٢٠مادة وخصصت لها الأموال من الموازنة العامة إلا انه لم تصل الى المواطن الا ٦ مواد وهذهِ المواد الست التي تصل للمواطن من سيئة الجودة اعطو المواطن حصتهُ من النفط لكِ يشتري بها من اجود الأنواع يا سارقين “.

وتشهد الاسواق ركودا في عمليات البيع والشراء جراء الارتفاع الكبير الذي حصل منذ ساعات قليلة، وحمل مواطنون الحكومة وسياستها التي وصفوها بـ”الفاشلة”، مسؤولية ما تشهده الأسواق من ارتفاع مستمر دون تدخل الرقابة الاقتصادية، وكأن هناك اتفاقات ما بين الحكومة والتجار على استغلال المواطن بحسب ما يرى مراقبون .

التجار يتذرعون بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، والمواطن لا يجد بديلا عن الشراء مهما كانت الأسعار، فهي فرصة لتحقيق المكاسب بالنسبة للتجار والجهات المتحكمة في السوق, وفي المقابل أصبح المواطن ضحية السياسات الاقتصادية الفاشلة وجشع التجار, فيما تتصاعد الأصوات البرلمانية بضرورة التدخل لمنع ارتفاع الأسعار.

وقالت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية لها أسباب منها عدم وجود حكومة دستورية في العراق واستمرار حكومة تصريف الاعمال في إدارة البلد والتي تجاوزت صلاحياتها عدة مرات”، والسبب الثاني هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت بارتفاع الاسعار عالميًا .

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هاشتاك #صفقة_التجار_والمصلحين تتصدر ترند العراق
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