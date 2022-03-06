القبض على 4 متهمين بتهريب النفط في ديالى

ألقت مديرية شرطة نفط الوسط وبالتعاون مع الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على أربعة متهمين في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان انه “حسب توجيهات مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني بمتابعة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وبواجب مشترك بين قسم السيطرات وقسم استخبارات مديرية شرطة نفط الوسط، التمكن من إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم (صهريج) عدد 4 في سيطرة شرطة النفط (خالص/عظيم) وذاك لوجود تباين في الحمل من المنتجات النفطية بين ما مذكور في الأوراق الرسمية و مايحملوه”.

واضاف “تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.