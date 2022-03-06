الحشد يطيح بأخطر عناصر داعش الارهابي في صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الإطاحة بثلاثة عناصر من تنظيم داعش الارهابي، في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان لها إن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بثلاثة عناصر “خطرين” بتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين خلال عملية امنية ناجحة بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين الثلاثة يعملون ضمن ما يسمى ““ولاية دجلة” ويصنفون على أنهم من أخطر العناصر في تنظيم “داعش” الإرهابي".