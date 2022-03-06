نائب كردي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن إدارة الملف النفطي

أكد النائب عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر الأحد، أن هناك آباراً نفطية في الاقليم تم بيعها إلى شركات عالمية بشكل كامل.

وقال عمر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي إن “السبب في هذه العقود يعود الى وجود حصص لمسؤولين كبار في السلطة داخل الإقليم في هذه الآبار، وبالتالي يقومون ببيع الابار لكسب رضا بعض الدول”.

وأضاف أن “هناك دولا وسيطة ايضا تستفاد من هذه العقود، وهناك شركات محلية كبيرة من النقل والحراسة والخدمات تستفيد من هذه العقود والعمليات تنتج مبالغ طائلة توزع على المتنفذين”.

وأشار إلى أن “النفط يباع بشكل مباشر، وبالتالي نجد أكبر عملية بيع وعقود لأكبر ثروة وطنية تتم بطريقة غير شفافة نهائيا”.

ويثار اللغط بشكل كبير على نفط كردستان، حيث قررت المحكمة الاتحادية مؤخرا عدم دستورية بيع نفط الإقليم.