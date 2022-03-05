العراق يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في باكستان

أعربت وزارة الخارجيَّة، اليوم السبت، عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ الذي استهدف مسجد كوتشه رسالدار في مدينة بيشاور الباكستانيّة.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تعزي أسر الضحايا وتتضامن مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة".

واعتبرت، استهداف المصلين الأبرياء في المساجد "دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعي للدول".