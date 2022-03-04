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الشرطة الاتحادية تعثر على قنابر طائرات في ناحية الضلوعية


اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة، العثور على قنابر طائرات في ناحية الضلوعية بصلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الارهابية”.

واضاف البيان انه “نفذت قوه مشتركة من مقر ووحدات اللواء الثالث والقطعات الملحقة به وبإشراف من قبل أمر اللواء العميد الحقوقي”كاظم جابر محيسن” واجب تفتيش (منطقة خزرج) في قضاء الضلوعية تم خلاله العثور على 10 قنابر طائرات زنه 100 رطل تم اتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

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