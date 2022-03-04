هيئة الحشد تحدد موعد التحاق الوجبة الاولى من المفسوخة عقودهم

حددت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، موعد التحاق الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم.

وذكر بيان للهيئة أنه “بتوجيه مُباشر من رئيس الهيئة فالح الفياض تكمل مديرية المالية العامة للحشد توزيع الجرحى وخريجي الدورة الأولى من المفسوخة عقودهم على قواطع العمليات وتشكيلات الهيئة”.

وتابع البيان “تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإرسال رسائل استقبالهم في ألويتهم ومديرياتهم الجديدة حيث يتم تسليمهم بطاقة الكي كارد”.