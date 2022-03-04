القبض على 17 متهما بقضايا مختلفة في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 17 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، أن “قوة من اللواء(١٥) العامل بإمرة الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزتين من مكتب ( وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،مكتب استخبارات الكرادة) تمكنت وخلال الممارسات الامنية من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء تواجده في منطقة الكرادة”.

وأضافت “وتمكنت باقي قطعات الفرقة من القاء القبض على (٤)متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بالدكة العشائرية ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة”.

وتابعت انه “وفي سياق متصل تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على (٦) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اربعة متهمين بالدكة العشائرية واطلاق العيارات النارية وبالجرم المشهود بالقرب من مسشتفى الزهراء في منطقة الحبيبة”.

وبينت انه “بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة والمعدات العسكرية غير المرخصة شرقي العاصمة بغداد”.

وأوضحت انه “تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (٦) متهمين بالدكة العشائرية (اطراف نزاعات) اضافة الى مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن مناطق مختلفة لقاطع مسؤولية الفرقة في جانب الكرخ”.

واكدت انه “تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل”.