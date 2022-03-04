الوطني الكردستاني: جلسة الغد ستقتصر على تعليمات اعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سوران داوودي اليوم الجمعة، ان جلسة البرلمان ليوم غد السبت، ستقتصر على تعليمات اعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وقال داوودي في حديث صحفي ” ان “جلسة يوم غد السبت لن تشهد حسم موضوع اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية وانما ستقتصر على التعليمات بخصوص اعادة الترشح للمرشحين”.

واضاف “هناك جولات عديدة وان الجميع مستعد للاجتماع الاول للبرلمان ولانتخاب رئيس الجمهورية حيث ان هذه المسألة اخذت فترة كبيرة”.