تكليف” الدليمي” رئيسا لاركان عمليات ديالى

كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن تكليف العميد الركن اياد الدليمي رئيسا لاركان عمليات ديالى.

وقال المصدر ،ان” قرار رسمي صدر من وزارة الدفاع بتكليف العميد الركن اياد الدليمي بمنصب رئيس اركان قيادة عمليات ديالى”.

واضاف المصدر،ان” التكليف يمثل ثالث تغيير في هرم عمليات ديالى خلال العام الجاري في اطار تغيرات تنفذها وزارة الدفاع من اجل اعطاء القيادة دفعة اقوى في تنفيذ الخطط التي تحافظ على الاستقرار والامان”.

وتاسست عمليات ديالى قبل 14 سنة لادارة ملف امن المحافظة من خلال نظام عسكري يعطي مرونة في تنفيذ الاوامر”