توجيهات من قائد عمليات بغداد باخذ الحيطة والحذر من الجماعات الارهابية

تفقد الفريق الركن قائد عمليات بغداد، اليوم الجمعة، قطعات لواء المشاة الثاني والعشرون شمال العاصمة، موجها المقاتلين ضرورة اخذ الحيطة والحذر والانتباه الشديد وذلك لحرمان المجاميع الارهابية وكل من تسول له نفسه العبث بامن المواطن.

وذكر اعلام القيادة في بيان له انه ” تفقد الفريق الفريق الركن قائد عمليات بغداد، يرافقه عدد من ضباط هيئة ركن القيادة مقر لواء المشاة الثاني والعشرون و قطعاته المنتشرة في شمال بغداد حيث كان باستقبالهم العميد الركن قائد فرقة المشاة السادسة والعميد الركن امر اللواء اذ قدم امر اللواء موجز عن قاطع المسؤولية واهم الفعاليات والواجبات التي من شأنها تعزيز الامن والاستقرار وطبيعة العلاقة الجيدة مع المواطنين وتعاونهم مع القوات الامنية”.

واكد الفريق الركن خلال لقائه بعدد من المقاتلين على “ضرورة اخذ الحيطة والحذر والانتباه الشديد وذلك لحرمان المجاميع الارهابية وكل من تسول له نفسه العبث بامن المواطن واستقراره”، مشيراً الى “أهمية تواجد الامرين على رأس قطعاتهم لمتابعة التحصينات في نقاط الحراسة والامور الادارية والخدمية للمقاتلين والاستماع إلى مشاكلهم وايجاد الحلول لها والمحاسبة الشديدة للحالات السلبية ومعالجتها فوراً ان وجدت”.

وفي ختام الزيارة شكر قائد عمليات بغداد جميع الضباط والمنتسبين على “حرصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم والحفاظ على المنجز المتحقق في الملف الامني لمناطق شمال بغداد والطارمية والاستمرار بالنهج التعرضي المبني على معلومات استخبارية دقيقة خدمة واكراماً لشعبنا الابي”.