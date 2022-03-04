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الإطار التنسيقي يبدي موقفاً من جلسة البرلمان غداً


أكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي لن يقاطع جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الحمامي في حديث صحفي إن "فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، سيمر داخل قبة البرلمان، كون الأغلبية موجودة ولا يحتاج للثلين".

وأضاف، أن "حرية التصويت مفتوحة للجميع سواء بالموافقة او عدم الموافقة".

ومنتصف شباط الماضي، أعلن البرلمان وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لـ60 مرشحاً، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة للمرة الثانية.

لكن يوم الثلاثاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في حين أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس.

وكان من بين المرشحين الجدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وذلك بعد استبعاد مرشح الحزب، هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية، التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.

وكان عدد المرشحين بلغ أول الأمر 25 مرشحاً، قبل استبعاد المحكمة الاتحادية زيباري.

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