الحيدري: تركيا تتحرك للسيطرة على المنطقة الشمالية وخدمة الخنجر وبارزاني

كشف عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان انقرت تخطط لمنح كركوك للحزب الديمقراطي بهدف ادخال شركاتها للعمل داخل المحافظة، وكذلك المشاركة باعمار المناطق السنية بعد دعم الخنجر للسيطرة على ملفها.

وقال الحيدري لـ /المعلومة/، ان “رئاسة الإقليم متمثلة بالعائلة البارزانية فقدت علاقتها مع الحكومة التركية، في حين ان انقرة تصر على ادخال شركاتها للعمل في مجال اعمار العراق من خلال محورين، اذ يتمثل اول محاورها في الموصل وكركوك باعتبار ان فيها قومية تركمانية، والثاني هو الدخول للمناطق السنية والهيمنة عليها من ناحية المشاريع”.

وأضاف ان “تركيا سعت لان يكون خميس الخنجر مسؤول عن المناطق المحررة، في حين تسعى لتسلم الحزب الديمقراطي منصب محافظ كركوك، او يبقى بيد راكان الجبوري التابع للخنجر”.

وبين ان “الحزب الديمقراطي وفي حال حصوله على منصب محافظ كركوك فهو سيمنح مشاريعها للجانب التركي بهدف تقوية العلاقة من جديد مع انقرة، مع منح منصب نائب المحافظ للتركمان لغرض إرضاء الإدارة التركية، كي تكون سيدة القرار في المنطقة الشمالية”.