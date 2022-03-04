القبض على متهم بسرقة 50 ألف دولار في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 50 ألف دولار مع مخشلات ذهبية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان انه "وبعد أن استخبر مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة عن وجود حادث سرقة مبلغ مالي قدره (٥٠) ألف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية من داخل إحدى الدور السكنية ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى السارق، حيث تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم، تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ ق.ع".

إلى ذلك، افاد البيان "بتنفيد مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر إلقاء قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، وآخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

واشار البيان الى انه، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".