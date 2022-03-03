الأخبار

الاتحادية تعثر على اسلحة من مخلفات داعش الارهابي في كركوك


اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن العثور على عبوات وصواريخ قاذفة من مخلفات داعش الارهابي خلال عمليات تطهير وتفتيش بقضاء الحويجة في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ، ان "قوة من مقر اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت واجب تفتيش للمنطقة المحصورة بين قرى كواز عرب ومراطة الكبيرة والخبازة بقضاء الحويجة في كركوك".

واضافت انه "تم خلال العملية العثور على 3 صواريخ قاذفة و3 عبوات ناسفة عبارة عن جليكان سعة ٥ لتر بالإضافة الى مسطرة تفجير من مخلفات العصابات الارهابية".

واشارت القيادة الى انه "تم معالجت المضبوطات من قبل مفرزة هندسة الفرقة" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحادية تعثر على اسلحة من مخلفات داعش الارهابي في كركوك
نائب: تركيا تنتظر هذا الأمر لتستحوذ على كركوك ونينوى
الفتح: السلطات الثلاث ارتكبت “أخطاء فادحة” بحق العراقيين
محلل: أربيل تتمرد على القضاء ولا تعترف بالمحكمة الاتحادية
النزاهة تستقدم مسؤولين في وزارة التعليم العالي وأحد دواوين الأوقاف
الجيل الجديد: المعارضة الكردية لا تعرف شيئا عن نفط الاقليم
بالصور.. بوتين في إحدى مناطق بغداد
الاتحاد الوطني يجتمع لتقديم مرشح بديل عن برهم صالح
نائب: رئيس الجمهورية ضرب صميم العملية السياسية بـ”القاضية”
النائب عارف الحمامي: الحكومة الحالية تقف الى جانب واشنطن وعقوباتها على موسكو
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك