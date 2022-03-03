نائب: تركيا تنتظر هذا الأمر لتستحوذ على كركوك ونينوى

حذر النائب محمد حسن القدري، الخميس، من مخطط تركي للبدء بالمطالبة بمحافظتي نينوى وكركوك، حال حصولها على موطئ قدم داخل الأحزاب السياسية داخل العراق.

وقال القدري ل / المعلومة /، إن “تركيا تحاول تمزيق الوضع السياسي داخل العراق بالشكل الذي يمكنها من الحصول على موطئ قدم وتحقيق قدر من المقبولية لدى بعض الاطراف المتواجدة داخل العملية السياسية”.

وأضاف، أن “أنقرة جندت كل مؤسساتها المخابراتية واللوجستية لهذا الأمر قبل أن تقدم على أي تحرك ظاهري كالاحتلال والدخول إلى العراق بحجة محاربة الارهاب أو القضاء على متمردين”.

ولفت إلى أن “تركيا بعد تحقيق هذا الهدف ستبدأ بالمطالبة بضم محافظتي الموصل وكركوك اليها”.

وأوضح النائب أن “القوى الوطنية ترفض بشكل قاطع أي تعدي أو تجاوز على سيادة العراق من قبل تركيا او غيرها، وستقف بوجه مطامعها التوسعية”.

ودعا “قيادات تحالفي عزم وتقدم الى التحلي بالوعي والنظر بعين وطنية إلى هذه المسألة المهمة وعدم التفريط بالعراق وفسح المجال إمام تركيا لتوسع في أراضي البلاد”.