الفتح: السلطات الثلاث ارتكبت “أخطاء فادحة” بحق العراقيين

أكد عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الخميس، أن السلطات الثلاث المتمثلة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة خرجت عن القانون تباعاً.

وقال البطيخ في تصريح ل /المعلومة/، إن “رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة خرجوا عن القانون تباعاً وبشكل كبير”، مشيراً إلى أن “القانون خرج عن القانون ولم يبق سوى المحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “الرئاسات الثلاث جميعها ارتكبت أخطاء فادحة بحق الشعب والقانون بدء من رئيس الحكومة الذي اعتدى على القضاء والجمهورية الذي ساعد تاجر المخدرات والبرلمان الذي خرق الدستور”.

وبين أن “القضاء هو السلطة التي لا زالت بعيدة عن الشبهات التي تورطت بها السلطات الأخرى ويجب مساندته لأنه الملجأ الاخير المتبقي للمواطن”.

وكان رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي أمرلي قد أكد، أن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الاستجواب مطروح ولا تراجع عنه.