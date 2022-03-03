الأخبار

الفتح: السلطات الثلاث ارتكبت “أخطاء فادحة” بحق العراقيين


أكد عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الخميس، أن السلطات الثلاث المتمثلة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة خرجت عن القانون تباعاً.

وقال البطيخ في تصريح ل /المعلومة/، إن “رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة خرجوا عن القانون تباعاً وبشكل كبير”، مشيراً إلى أن “القانون خرج عن القانون ولم يبق سوى المحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “الرئاسات الثلاث جميعها ارتكبت أخطاء فادحة بحق الشعب والقانون بدء من رئيس الحكومة الذي اعتدى على القضاء والجمهورية الذي ساعد تاجر المخدرات والبرلمان الذي خرق الدستور”.

وبين أن “القضاء هو السلطة التي لا زالت بعيدة عن الشبهات التي تورطت بها السلطات الأخرى ويجب مساندته لأنه الملجأ الاخير المتبقي للمواطن”.

وكان رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي أمرلي قد أكد، أن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الاستجواب مطروح ولا تراجع عنه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحادية تعثر على اسلحة من مخلفات داعش الارهابي في كركوك
نائب: تركيا تنتظر هذا الأمر لتستحوذ على كركوك ونينوى
الفتح: السلطات الثلاث ارتكبت “أخطاء فادحة” بحق العراقيين
محلل: أربيل تتمرد على القضاء ولا تعترف بالمحكمة الاتحادية
النزاهة تستقدم مسؤولين في وزارة التعليم العالي وأحد دواوين الأوقاف
الجيل الجديد: المعارضة الكردية لا تعرف شيئا عن نفط الاقليم
بالصور.. بوتين في إحدى مناطق بغداد
الاتحاد الوطني يجتمع لتقديم مرشح بديل عن برهم صالح
نائب: رئيس الجمهورية ضرب صميم العملية السياسية بـ”القاضية”
النائب عارف الحمامي: الحكومة الحالية تقف الى جانب واشنطن وعقوباتها على موسكو
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك