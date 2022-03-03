الجيل الجديد: المعارضة الكردية لا تعرف شيئا عن نفط الاقليم

أكد المتحدث باسم حراك الجيل الجديد همداد شاهين، الخميس، بأن قوى المعارضة في كردستان لا تعلم شيئا عن الملف النفطي.

وقال شاهين في حديث ل /المعلومة /، إن “المعارضة في إقليم كردستان ومنها حراك الجيل الجديد لا تعلم شيئا عن الملف النفطي الذي ينحصر بيد رئيس الحكومة مسرور بارزاني وشخصيات محددة”.

وأضاف أن “سلطة القضاء العراقي هي مطلقة وواجب احترامها من قبل الجميع، لأنها أعلى سلطة في البلد، والأحزاب الحاكمة لا يهمها سوى المال والصراع على المناصب”.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أكد تنفيذ حكومة الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص منع تصدير نفط الإقليم.