الاتحاد الوطني يجتمع لتقديم مرشح بديل عن برهم صالح

كشف مصدر سياسي، الخميس، عن نية الاتحاد الوطني الكردستاني تقديم مرشح بديل لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر إن “الاتحاد الوطني سيجتمع بعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى على مستوى المكتب السياسي للحزب”.

وأضاف أن “الاتحاد الوطني وقيادته يفكرون بطرح مرشح بديل عن برهم صالح، للتوافق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، نتيجة لمعرفته بأن صالح لن يمرر داخل البرلمان”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت بعدم جواز فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية الا من خلال تصويت أعضاء مجلس النواب.