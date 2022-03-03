نائب: رئيس الجمهورية ضرب صميم العملية السياسية بـ”القاضية”

علق النائب داخل راضي، الخميس، على خطأ رئيس الجمهورية الذي اقترفه بشأن العفو عن تاجر المخدرات نجل محافظ النجف الاشرف.

وقال راضي في تصريح ل / المعلومة /، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح ضرب صميم العملية السياسية ضربة قاضية بإعطاء وسحب العفو الخاص بحق تاجر المخدرات نجل لؤي الياسري محافظ النجف السابق”.

وأضاف أن “عملية اصدار وسحب المرسوم الجمهوري تم تحويلها إلى الجهات المعنية والقانونية للعمل عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شانها أن تقلل حجم الانتهاك”.

ولفت إلى أن “القضية تحولت من رئيس الجمهورية إلى الجهات القضائية والقانونية ونأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات بشكل سريع وفعال والوقوف على الخطأ وحله بشكل قانوني”.

وكان الخبير علي جابر التميمي اكد في تصريح سابق إن “جريمة الاتجار بالمخدرات غير مشمولة بالعفو الخاص المنصوص عليها في المادة رقم 73 اولا من الدستور كونها جريمة دولية”.