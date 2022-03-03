الخارجية تعلن اعداد العراقيين الواصلين الى بولندا منذ بداية الحرب الاوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن اعداد العراقيين الداخلين الى الاراضي البولندية خلال 8 أيام من بداية الحرب الاوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في تصريحات صحفية ان "العدد الكلي للمواطنين العراقيين الذين دخلوا الاراضي البولندية منذ بداية الأزمة الاوكرانية بتأريخ 24-2-2022 ولغاية اليوم الموافق 3/3/2022 بلغ 559 شخصا".

واكد الصحاف "الاستمرار بمنح جوازات المرور لكل عراقي فقد جوازه من أبناء الجالية"، مشيرا الى ان "سفاراتنا في كييف، هنغاريا، بولندا، رومانيا، تعمل على مدار الساعة وتستجيب للاتصالات والاستفسارات التي ترد من أبناء الجالية في أوكرانيا أو الذين خرجوا منها".