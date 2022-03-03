انهاء تكليف رئيس ديوان الوقف السني وتكليف شخص اخر

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن انهاء تكليف رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش وتكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بدلا عنه.

وقالت الامانة بحسب وثيقة انه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء اصوليا استنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور والقانون على ما ياتي:

1- انهاء تكليف ( سعد حميد كمبش) من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني واعادته الى عمله السابق (وكيل رئيس الديوان).

2- تكليف (عبد الخالق مدحت عبد اللطيف العزاوي) بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني".