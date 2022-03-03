النزاهـة تضـبط عقوداً زراعية ووصولات شراء وهمية في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط عقود زراعيَّة ووصولات شراء وهميَّة في جامعة تكريت ومُديريَّة الزراعة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ان "عمليَّتي الضبط، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين"، موضحة ان "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن من ضبط رئيس وعضو لجنة المُشتريات المُؤلفة في جامعة تكريت – قسم الشؤون الماليَّة، بعد الكشف عن وجود وصولات شراءٍ وهميَّةٍ وحالات تزويرٍ في مشتريات الجامعة لعام 2020"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهمين قاما بتزوير تواقيع لجنة اعتدال الأسعار وتقديم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، وأسفرت العمليَّـة عن ضبط أصل مستندات الصرف مع أولياتها".

وأضافت إنه "وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمل المكتب الذي انتقل الى مديريَّة زراعة المحافظة بضبط ثلاثة مُوظَّفين في شعبة زراعة الدور؛ لقيامهم بإضافة (34) عقداً زراعياً وهمياً إلى عقود الخطة الزراعيَّة الشتويَّة من مادَّة الحنطة للموسم الزراعي 2020 -2021".

واشارت الهيئة الى انه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالمُبرزات والمواد المضبوطة خلال العمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، الذي قرَّرتوقيف المُتَّهمين".