القوات الامنية تتعقب بقايا “داعش” الارهابي في صحراء هيت

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الأربعاء ، باقتحام القوات الامنية لمناطق صحراء قضاء هيت غربي الانبار لتعقب فلول “داعش” الاجرامي.

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاء هيت غربي الانبار، على خلفية معلومات استخباراتية افادت بوجود مجاميع صغيرة من بقايا ارهابي داعش في المناطق المستهدف “.

واضاف المصدر، ان “القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المناطق المستهدفة وشرعت بعملية دهم وتفتيش شملت المناطق ذات التضاريس المعقدة وتمكنت من تدمير عدد من مواقع ارتكاز التنظيم الاجرامي “.