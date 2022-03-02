الخارجية تعلن استحصال موافقات بالسماح للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة لمدة 3 أشهر في رومانيا

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، سماح رومانيا للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة 3 أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ، إنه “بجهود سفارة العراق في بوخارست، وعبر التنسيق مع السلطات المعنية هناك، تم استحصال الموافقات اللازمة بالسماح لابناء الجالية القادمين من أوكرانيا بالإقامة لمدة ثلاثة اشهر في رومانيا”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، اليوم الاربعاء، أن السفارة العراقية في بوخارست استقبلت 13 عراقياً غادروا أوكرانيا وتم تقديم الدعم اللازم لهم.