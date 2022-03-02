حزب كردي: حكومة الإقليم مهددة بالملاحقة الدولية اذا لم تطبق قرار الاتحادية

أكد رئــيــس حــــزب المـحـافـظـين الكردستاني نجاة عمر آغا السورجي، الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستان العراق مهددة بالملاحقة في حال لم تطبق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط الإقليم.

وقــــال السورجي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “ملف النفط والغاز في الإقليم لم يتحرك إلا في هذا التوقيت بالذات، وهو ما نرده إلى عوامل داخلية وخارجية”، مـشـيـراً إلـــى أن “خـــلاف الـحـزبـين الديمقراطي والاتحاد الوطني سبب رئيس خلف قـرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية تصدير النفط”.

وأضــــاف ســورجــي أن “الرأي العام في الإقليم رحب بقرار المحكمة الاتحادية، إذ لم يستفد الشعب من السياسات السابقة شيئاً يذكر”.

وأشار الى أن “غاز الإقليم قد يعوض رواتـب البيشمركة وموظفي الإقليم فيما لو رفض الإقليم تطبيق الـقـرار، رغـم أن أمـام الأخير خــيــارات قليلة منها قــوة الحكومة الاتحادية وإمكانية ملاحقة الشركات النفطية لسلطات الإقليم أمام القضاء الدولي”.