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الشيخ جلال الدين الصغير : خذلان أمريكا لأوكرانيا درس بالغ الأهمية لكل من يتوقع خيرا من الامريكان
وكالة انباء براثا
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2022-03-02
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