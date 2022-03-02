تمكنت وكالة الاستخبارت، اليوم الاربعاء، من ضبط 28 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في النجف.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إنه “بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة والتي كانت مخبأة تحت الارض في احدى المناطق الصحراوية بمحافظة النجف”.

وأكد البيان أنه “تم التحفظ على المواد المخدرة وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة”.