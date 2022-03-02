بعد قرار المحكمة …نائب يطالب بمحاسبة الكاظمي وابو رغيف

طالب النائب محمد حسن القدري، الأربعاء، بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء، ومؤسس لجنة “مكافحة الفساد”، مصطفى الكاظمي، ورئيس اللجنة أحمد أبو رغيف، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعيتها.

وقال القدري ل /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية ودستورية لجنة أبو رغيف صدر متأخرا بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها تلك اللجنة بحق الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية كان من المفترض أن يتم منذ اللحظة الأولى التي طوق أبو رغيف محكمة استئناف الكرخ”، مبينا ان “الكاظمي لديه هفوات كبيرة وخروقات دستورية في إدارته للحكومة الحالية”.

وأوضح القدري أن “بعد قرار المحكمة الاتحادية يجب محاسبة رئيس اللجنة احمد ابو رغيف والكاظمي باعتباره المؤسس للجنة وفق القانون”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في وقت سابق من اليوم، بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.