الحشد يغلق مقراً ينتحل صفته في كربلاء

أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إغلاق مقراً ينتحل صفة الهيئة في محافظة كربلاء المقدسة

وقالت المديرية في بيان إن "مكتب كربلاء المقدسة للمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، أغلق اليوم الاربعاء، مقراً وهمياً يدّعي الانتساب للحشد".

وجرت عملية ضبط المقر وإغلاقه، وفق البيان، "من قبل مكتب كربلاء المقدسة للمديرية العامة للأمن والانضباط بالتنسيق مع قيادة عمليات كربلاء"، مشيراً إلى أنه "تمت مصادرة محتويات المقر الكائن قرب بحيرة الرزازة".