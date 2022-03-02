الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة

كشف عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل, الأربعاء , عن معلومات مؤكدة حصل عليها بهروب تاجر المخدرات نجل محافظ النجف لؤي الياسري الى خارج العراق بعد صدور قرار العفو الخاص الذي أصدره برهم صالح , مبينا ان قرار سحب قرار العفو لايجدي نفعا وسيعرض صالح للمسائلة القانونية .

وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “هناك معلومات مؤكدة تفيد بهروب تاجر المخدرات نجل محافظ النجف لؤي الياسري خارج العراق بعد صدور عفو خاص من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح ” .

وأضاف ان ” القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح بسحب قراره بالعفو بشان المتهم تاجر المخدرات سوف لايحمي صالح من المسائلة القانونية وسيتم ذلك وفق القانون ” .

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، امس الاول الاثنين، سحب الرئيس الجمهورية برهم صالح، المرسومين الجمهوريين اللذين اصدرهما سابقا بشأن الإفراج عن تاجر مخدرات وأفراد عصابته، فيما خاطب وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين مجددا.