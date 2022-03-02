النزاهة تضبط تلاعباً بـ 500 مليون في المثتى وكربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة في محافظتي كربلاء المُقدَّسة والمثنى.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة، قام بضبط (9) من قرارات لجنة طلبات ذوي الشهداء وصور قيد وحجة وفاة في المُديريَّة؛ مُبيّنةً شمول أشخاصٍ مُتوفّين بامتيازات مُؤسَّسة الشهداء عن طريق التلاعب الحاصل في حجة وشهادة الوفاة؛ ممَّا أدَّى إلى حصول ورثتهم على قطع أراضٍ ومنحٍ عقاريَّةٍ وإعاناتٍ ماليَّةٍ قاربت (500,000,000) مليون دينار، حسب قاعدة بيانات مُؤسَّسة الشهداء؛ ممَّا سبَّب هدراً للمال العام.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، لفتت الدائرة الى تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى من كشف حكٍّ وشطبٍ في محضر تخصيص (65) قطعة أرضٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة، مشيرة إلى ضبط السجل الخاصِّ بمحاضر التخصيص.

وبيَّنت الدائرة أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء والمثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.