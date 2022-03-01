الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد والأنبار ونينوى

تمكن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، من القبض على 6 إرهابيين في مناطق مختلفة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ان ” جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بأقليم كردستان العراق”.

وأوضح رسول، ان “مفارز الجهاز، القت القبض على إرهابيين أثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في إحدى أحياء العاصمة بغداد، كما القى القبض على إرهابي آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار” .

واضاف، انه “في غضون ذلك نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في مُحافظتي نينوى و صلاح الدين أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين من عناصر داعش، فضلا عن التنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل، والقاء القبض على إرهابي هارب من قبضة العدالة” .

وتابع رسول، ان “جهاز مُكافحة الإرهاب مؤسسة رصينة ومهنية وقوية تتحرك بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، واعدا “بمزيد من العمليات مطلع الأيام المقبلة تغيض أعداء العراق”