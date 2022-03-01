عاجل : المحكمة الاتحادية تقرر عدم صحة قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
الأخبار

الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريو جديد لإعادة تقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية


كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الثلاثاء، عن سيناريو جديد سيلجأ إليه الحزب لاعادة تقديم مرشحه ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية.

وقال عبد الكريم ل /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي سيعول على التحالف الثلاثي باعتباره يمثل الأغلبية في عدد مقاعده داخل قبة البرلمان لإعادة فتح باب الترشح، ثم تقديم ريبر احمد كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية فتح باب الترشح مرة أخرى من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكنها أعطت الحق بيد أعضاء مجلس النواب وهذا ما سنلجأ اليه لترشيح ريبر احمد لمنصب الرئاسة “.

وأوضح عبدالكريم أن “أغلبية التحالف الثلاثي هي من ستصوت على اختيار مرشح الحزب الديمقراطي رئيسا لجمهورية العراق”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في وقت سابق من اليوم، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، لكنها ألزمت “رئاسة البرلمان بعرض إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية على النواب”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد والأنبار ونينوى
الإطاحة بمتهمين بالدكة العشائرية وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد
الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريو جديد لإعادة تقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية
نائب سابق: إعلام الحكومة أطفأ كاميراته أمام لقاء الحلبوسي برئيس المخابرات التركية
التربية تؤكد العمل على تفعيل قانون ينص على حماية المعلم
بالوثيقة… قانوني يرفع دعوى قضائية ضد برهم صالح والكاظمي
الفتح: سنحقق مع وزارة المالية لتجاوزها على الأموال الفائضة ومنحها للإقليم
صحيفة تركية : اجتماع اردوغان مع الحلبوسي والخنجر يكشف سيطرة المخابرات على الملف السني في العراق
الاتحاد الوطني يرحب بقرار الاتحادية: متوقع من القضاء العراقي
محلل: قرار الاتحادية أضعف دور الحلبوسي كرئيس للبرلمان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك