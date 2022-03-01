الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريو جديد لإعادة تقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الثلاثاء، عن سيناريو جديد سيلجأ إليه الحزب لاعادة تقديم مرشحه ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية.

وقال عبد الكريم ل /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي سيعول على التحالف الثلاثي باعتباره يمثل الأغلبية في عدد مقاعده داخل قبة البرلمان لإعادة فتح باب الترشح، ثم تقديم ريبر احمد كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية فتح باب الترشح مرة أخرى من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكنها أعطت الحق بيد أعضاء مجلس النواب وهذا ما سنلجأ اليه لترشيح ريبر احمد لمنصب الرئاسة “.

وأوضح عبدالكريم أن “أغلبية التحالف الثلاثي هي من ستصوت على اختيار مرشح الحزب الديمقراطي رئيسا لجمهورية العراق”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في وقت سابق من اليوم، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، لكنها ألزمت “رئاسة البرلمان بعرض إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية على النواب”.