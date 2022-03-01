نائب سابق: إعلام الحكومة أطفأ كاميراته أمام لقاء الحلبوسي برئيس المخابرات التركية

علق النائب السابق عن دولة القانون كاطع الركابي، الثلاثاء، على زيارة رئيس الهيئة التشريعية محمد الحلبوسي وخميس الخنجر إلى تركيا ولقائهم برئيس المخابرات التركية السابق والمسؤول عن الملف الأمني في العراق وسوريا.

وقال الركابي في تصريح ل/ المعلومة/، إن “رئيس البرلمان العراقي كان مستعداً لإلقاء التحية لاردوغان خلال زيارته غير الرسمية مع خميس الخنجر”، مشيراً إلى أن “حضور رئيس المخابرات التركي يضع مؤشرات وعلامات استفهامية كبيرة على هذه الزيارة”.

وأضاف أن “إعلام الحكومة لم يعلق وأطفأ كاميراته أمام زيارة رئيس الهيئة التشريعية محمد الحلبوسي غير الرسمية إلى تركيا ولقائه برئيس المخابرات التركية السابق المسؤول عن الملف الأمني في سوريا والعراق”.

ولفت إلى أن “العراق يمر بأزمات كبيرة وانسداد سياسي وتأخير في تشكيل الحكومة ورئيس البرلمان يذهب في زيارات مجهولة الأهداف الى تركيا”.

وأثار لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر مع الرئيسي التركي بحضور مدير مخابراته يوم امس انتقادات واسعة في المشهد العراقي