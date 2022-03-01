الفتح: سنحقق مع وزارة المالية لتجاوزها على الأموال الفائضة ومنحها للإقليم

أعلنت كتلة الفتح النيابية, الثلاثاء, عن عزمها بتشكيل لجنة تحقيقية مع وزارة المالية بشأن التصريح الغريب لمدير عام الموازنة طيف سامي بعدم الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط جراء عدم تسليم إقليم كردستان الـ250 الف برميل للمركز, مؤكدا انه سيتم استقطاع جميع المبالغ الذي سلمت للإقليم خلال الموازنة المقبلة .

وقال عضو الكتلة النائب رفيق الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” نواب الكتل السياسية ابدوا استغرابهم الشديد من تصريح مدير عام الموازنة بوزارة المالية بان الوزارة سلمت استحقاقات الإقليم المالية من الأموال الفائضة جراء ارتفاع سعر النفط دون ان يلتزم الإقليم بتسديد 250 ألف برميل من نفط الإقليم للحكومة ” .

وأضاف ان ” اجراء وزارة المالية بتسليم الأموال للإقليم مخالف لقانون موازنة 2021 الذي تلزم الإقليم تسليم 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية كشرط أساسي ” , مبينا ان ” كتلة الفتح ستطالب بتشكيل لجنة تحقيقية مع وزارة المالية بشان التصريح الغريب لمدير عام الموازنة طيف سامي” .

وتابع الصالحي، “اننا سنعمل على استقطاع جميع الأموال التي سلمتها وزارة المالية للإقليم من موازنة العام الجاري لكونها مخالفة للقانون مع محاسبة المقصرين والمتجاوزين على قانون الموازنة السابق ”